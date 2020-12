Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 13:50 Uhr

Im Zeitraum vom 05.11.2020, 16.00 Uhr bis 06.11.2020, 10.00 Uhr kam es in Kirn, Josef-Görres-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Fahrerin eines gelben Opel Corsa mit schwarzer Motorhaube beschädigt einen am Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte dies beobachten. Die Polizei Kirn nahm die erforderlichen Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht auf.



Weitere Zeugenhinweise insbesondere zu dem auffälligen gelben Opel Corsa mit schwarzer Motorhaube werden an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 erbeten.



