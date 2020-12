Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 19:50 Uhr

Kirn

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 04.11.2020 wurde im Zeitraum zwischen 14:45 und 17:00 Uhr ein ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand der Schulstraße geparkter weißer VW Caddy am vorderen rechten Fahrzeugeck beschädigt.