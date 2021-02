Unbekannte leeren Feuerlöscher auf PKW in einem Parkhaus in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach -Klostergasse (ots) – Am Mittwoch, 10.02.2021 zwischen 13:45 und 18:15 Uhr leerten Unbekannte nach derzeitigem Ermittlungsstand drei Feuerlöscher im Parkhaus des Kaufhofs in der Klostergasse in Bad Kreuznach.

Unter anderem wurde das Löschmittel auf einen dort geparkten PKW gesprüht.



Aktuell ist durch das widerrechtliche Entleeren ein Schaden von ca. 200 EUR entstanden.



Wer in oben genanntem Zeitraum in oder an dem Parkhaus verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat möge sich bitte mit hiesiger Dienststelle unter Telefonnummer 0671-8811-100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.



