In der Nacht vom 11.03. auf den 12.03. wurde mehr als 30 Altreifen durch eine oder mehrere bislang unbekannte Personen in der Gemarkung Bruschied (von Rudolfshaus kommend rechts abgehender Feldweg von der L184) entsorgt.

Die Polizei bittet um Hinweise, sollte jemand in dieser Gegend verdächtige Wahrnehmungen (z.B. ein Fahrzeug mit entsprechenden Ladungsmöglichkeiten) getätigt haben, die in Zusammenhang stehen könnten.



