Überwachung Durchfahrtsverbot

Am 06.02.2024 in der Zeit zwischen 07:00 und 07:45 Uhr führten Beamte der Polizei Bingen eine Verkehrsüberwachung am Übergang zwischen der Josef-Knettel-Straße und dem Mittelpfad durch.

An dieser Stelle herrscht ein beschildertes Durchfahrtsverbot, der dort eigentlich montierte ausfahrbare Poller der Stadt Bingen ist defekt. Dies führt nach Angaben der Anwohner zu einer rege frequentierten Abkürzung, welche insbesondere von Anwohnern und Schülern der berufsbildenden Schule genutzt wird.

In der oben genannten Zeit wurden insgesamt fünf verbotswidrig den Übergang nutzende Verkehrsteilnehmer festgestellt. Die Nutzung entgegen des Verbots zieht im jeweiligen Falle eine Geldbuße in Höhe von 50EUR nach sich.



