Überwachung Durchfahrtsverbot

Am 24.01.2022 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 07:45 Uhr wurde das Durchfahrtsverbot des Verbindungsstücks zwischen der Straße „Im Mittelpfad“ und der „Josef-Knettel-Straße“ durch eine Streife der PI Bingen überwacht.

Hierbei konnten insgesamt drei Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt werden. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer drehten bei Erblicken der Streife allerdings ab und vermieden daher eine Sanktionierung. Neben den Verstößen gegen das Durchfahrtsverbot waren bei einem Fahrzeugführer die beiden Kinder auf dem Rücksitz nicht ordnungsgemäß gesichert. Die festgestellten Verstöße wurden gebührenpflichtig geahndet.

Die Polizei Bingen wird auch zukünftig vermehrt Überwachungsmaßnahmen an der Kontrollörtlichkeit durchführen und bittet die Verkehrsteilnehmer entsprechend darum sich an die dort geltenden Verkehrsregeln zu halten.



