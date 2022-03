Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

B41, Gemarkung Kirn (ots) – Am 20.03.2022 gegen 01:30 Uhr meldete ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer einen Mercedes mit äußerst auffälliger Fahrweise auf der B41 in Höhe von Kirn.

Durch die permanente Standortdurchgabe des verdächtigen Fahrzeuges konnte die eingesetzte Streife unmittelbar an dieses herangeführt werden. An der AS Simmertal konnte der Mercedes letztendlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde bei dem 32-jährigen Fahrer erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis jenseits der absoluten Fahruntüchtigkeit. Zudem war der nun Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Dem 32-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



