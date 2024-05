Trunkenheitsfahrt nach Cannabniskonsum

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

i Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Bingen am Rhein (ots) – Am 06.05.2024 gegen 16:19 Uhr kann im Rahmen der Streifenfahrt ein PKW in der Schultheiß-Kollei-Straße festgestellt und zunächst einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.