Trunkenheitsfahrt II

Bingen (ots). Bingen, 10.12., Stefan-George-Straße, 01:05 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde der VW Golf eines 25-Jährigen kontrolliert. Dabei war der Fahrer etwas auffällig in Aussehen und Verhalten, was ein Drogentest bestätigte. Er wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



