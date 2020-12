Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 15:13 Uhr

B41, Bad Sobernheim (ots) – Am 14.07.2020 gegen 15:15 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen augenscheinlich alkoholisierten Fahrer eines Mercedes. Der Fahrer befahre gerade die B41 in Fahrtrichtung Bad Sobernheim und trinke hierbei ein Bier. Die entsandte Streife konnte den 51-jährigen Verdächtigen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein Atemalkoholtest bestätigte hierbei den Verdacht der 32-jährigen Melderin. Gegen den 51-Jährigen wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



