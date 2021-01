Trunkenheitsfahrt durch aufmerksame Streife aufgeklärt

Bingen am Rhein (ots) – Im Rahmen einer Streifenfahrt, 10.01.2021, gegen 02.55 Uhr, kommt der in Richtung Innenstadt befindlichen Streife in der Saarlandstraße, Bingen-Büdesheim, in Höhe eines Backhauses ein weißer BMW X6 mit polnischem Kennzeichen entgegen.

Die Streife entschließt sich das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und wendet. Dabei kann erkannt werden, dass das Fahrzeug deutlich beschleunigt und dem Fahrbahnverlauf der langgezogenen Rechtskurve folgend in die Schultheiß-Kollei-Straße in Fahrtrichtung Hitchinstraße folgt. Hier gerät das flüchtende Fahrzeug aufgrund des sich aus dem Wenden ergebenden Abstands kurz aus der Sichtweite. Bei der Vorbeifahrt an einer Autofirma kann jedoch erkannt werden, dass dieses offensichtlich nach rechts in Richtung eines Bekleidungsgeschäfts abgebogen ist. Bei Aufsuchen des Parkplatzes ist das Fahrzeug mittlerweile schief zur Parkfläche geparkt, der 38-jährige Fahrer kann gerade beim Aussteigen angetroffen werden. Es kann deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,50 Promille, die Anordnung einer Blutprobe ist die logische Folge. Der Fahrer kann im Rahmen der Kontrolle keinen Führerschein vorlegen, dürfte jedoch im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein. Des Weiteren wird ermittelt, ob ein Verstoß nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz vorliegt, weil der Beschuldigte in Deutschland seinen festen Wohnsitz begründet hat. Es wird eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und des Verdachts des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz gefertigt. Der Beschuldigte hat mit einer empfindlichen Strafe zu rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 92000-215

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell