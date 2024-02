Trunkenheitsfahrt

Im Rahmen einer Streifenfahrt konnten Beamte der Polizei Bingen am 03.02.24 gegen 00:15 Uhr eine augenscheinlich angetrunkene Person auf dem Tankstellengelände in der Koblenzer Straße feststellen.

Symbolbild Foto: dpa

Neben der alleine angetroffenen Person stand lediglich noch ein Fahrzeug mit eingeschaltetem Licht sowie eingeschalteter Musik an einer Zapfsäule. In der nachfolgenden Kontrolle versuchte der 54-jährige Fahrer zunächst die Fahrereigenschaft zu verneinen, was jedoch durch Sicherung der Videoaufzeichnung widerlegt werden kann. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell