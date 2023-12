Trunkenheitsfahrt

Am 06.10.2023 gegen 00:00 Uhr fiel auf der B41 ein 58-jähriger Fahrer eines Fiat durch seine unsichere Fahrweise auf.

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Der aus dem Landkreis Bad Kreuznach stammende Mann konnte wenig später in der Gemarkung Simmertal von einer Polizeistreife kontrolliert und mit knapp einem Promille Atemalkohol aus dem Verkehr gezogen werden. Der Führerschein des 58-Jährigen wurde eingezogen und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.



