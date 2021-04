Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots). Bingen, 29.04., Herterstraße, 17:10 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde ein den Beamten bekanntes Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Der 36-jährige Fahrer konnte dabei keine Fahrzeugpapiere vorweisen und stand augenscheinlich unter zeitnahem Betäubungsmittel-Einfluss. Er stimmte einem freiwilligen Urintest zu, füllte dann aber einfach die Flüssigkeit für seinen E-Smoker in den Becher, was die Beamten bemerkten. In seiner Geldbörse fanden sie ein Tütchen mit weißem Pulver. Der Beschuldigte räumte ein, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Er wurde auf die Dienststelle gebracht, wo man ihm eine Blutprobe entnahm.



