Trunkenheitsfahrt

Bingen am Rhein, Stefan-George-Straße (ots) – Am Sonntag, 07.02.2021, gegen 00:10 Uhr, wird bei der Kontrolle eines 45-jährigen BMW-Fahrers Atemalkohol in einer Höhe von 0,38 mg/l (entspricht 0,76 Promille) festgestellt.