Archivierter Artikel vom 11.10.2020, 07:10 Uhr

Sprendlingen

Trunkenheitsfahrt

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 11.10.2020, 00:35 Uhr in der St. Johanner Straße in Sprendlingen kann bei dem 16-jährigen Rollerfahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden.