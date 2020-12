Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 11:10 Uhr

Bingen (ots). Bingen, 08.10., Kurfürstenstraße, 23:05 Uhr. Eine Anruferin meldete einen 63-Jährigen, der samt Beifahrerin alkoholisiert mit seinem Piaggio-Roller losfuhr. Als der Rollerfahrer den Streifenwagen erblickte, fuhr er über einen Bürgersteig in die Kurfürstenstraße und stellte den Roller ab und wurde nach wenigen Meter aufgegriffen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer wurde eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell