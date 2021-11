Trunkenheit und Medikamenteneinnahme am Steuer

Bingen, 18.11. Stadtstraße FR Bingen Ost, 02:45 Uhr. Bei einer Streifenfahrt stießen die Beamten auf einen 52-jährigen Fahrer, der gerade einen Reifen an seinem PKW wechselte.

Bingen (ots).



Bingen, 18.11., Stadtstraße FR Bingen Ost, 02:45 Uhr. Bei einer Streifenfahrt stießen die Beamten auf einen 52-jährigen Fahrer, der gerade einen Reifen an seinem PKW wechselte. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und wirkte durch die Einnahme von Schlaftabletten benommen. Aufgrund seines Zustands wurde er mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell