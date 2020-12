Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 10:00 Uhr

Bingen, Bahnhof, 11.10.15:40 Uhr. In der Koblenzer Straße fuhr ein Taxi mit Kreuznacher Kennung mit einem fast `platten` Reifen inklusive Fahrgast.

Bingen (ots). Bingen, Bahnhof, 11.10., 15:40 Uhr. In der Koblenzer Straße fuhr ein Taxi mit Kreuznacher Kennung mit einem fast `platten` Reifen inklusive Fahrgast. Nachdem der 48-jährige Fahrer seinen Kunden am Bahnhof entlassen hatte, wurde bei ihm leichter Alkoholatem festgestellt. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,42 Promille. Er wurde auf die Dienststelle verbracht, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Für Taxifahrer gilt 0,00 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.



