Trunkenheit im Verkehr

Waldalgesheim, 18.11., K29, 22:30 Uhr. Ein Anrufer meldete einen Citroen-PKW, der mitten auf der Fahrbahn der Waldstraße (K29) stand. Er hatte den Fahrer angesprochen, welcher ihm lallend antwortete. Dann bewegte dieser plötzlich sein Fahrzeug weiter in Richtung Binger Wald gen Wanderparkplatz. Dort hielt er schließlich an und wurde von den Beamten angetroffen. Bei der Verkehrskontrolle konnte sein deutlicher Atemalkohol wahrgenommen werden. Die Durchführung eines Alkoholtests wurde verweigert; sein PKW-Schlüssel wurde sichergestellt. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.



