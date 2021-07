Trunkenheit im Verkehr

Bingen, 19.07.20:30 Uhr. Ein 41-Jähriger fuhr an den Autoschalter eines Schnellrestaurants.

Bingen (ots). Bingen, 19.07., 20:30 Uhr. Ein 41-Jähriger fuhr an den Autoschalter eines Schnellrestaurants. Der Mitarbeiter des Restaurants nahm sofort deutlichen Atemalkohol wahr und wollte eine Weiterfahrt unterbinden. Der Fahrer gab jedoch Gas und fuhr davon. Während der Überprüfung an der Halteranschrift kam der Alkoholisierte angefahren. Ein Test ergab einen Wert von 1,92 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.



