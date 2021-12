Trunkenheit im Verkehr: 3 Promille am frühen Morgen

Bingen, 09.12. Gaustraße, 07:40 Uhr. Zur Tatzeit befuhr eine 42-Jährige mit ihrem PKW die Schlossbergstraße in auffälliger Fahrweise: sie verließ mit ihrem Fahrzeug mehrfach die Fahrspur und kam immer wieder gegen den Bordstein.

Bingen, 09.12., Gaustraße, 07:40 Uhr. Zur Tatzeit befuhr eine 42-Jährige mit ihrem PKW die Schlossbergstraße in auffälliger Fahrweise: sie verließ mit ihrem Fahrzeug mehrfach die Fahrspur und kam immer wieder gegen den Bordstein. Als sie in die Gaustraße abbiegen wollte, geriet sie auf die Gegenspur und stieß mit dem Fahrzeug gegen eine Verkehrsinsel (ohne Schaden anzurichten). Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde ein Alkoholwert von 2,87 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde sichergestellt.



