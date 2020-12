Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 14:01 Uhr

Bingen (ots). GEM Bingen am Rhein, A60 FR Darmstadt, 24.07., 02:40 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde der Fahrer eines Opels auffällig, der auf die Aufforderung der Polizei anzuhalten nicht reagierte. Erst nach Einschalten des Blaulichts und Martinshorns hielt der Fahrer auf der BAB 60 in FR Mainz an. Bei der Kontrolle wurde ein deutlicher Atemalkohol festgestellt, zudem konnte er dem Geschehensablauf nicht folgen. Einen Alkoholtest lehnte er ab. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.



