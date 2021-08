Trickdiebstahl

Archivierter Artikel vom 01.07.2021, 15:00 Uhr

Bingen (ots). Bingen, 30.06., Mainzer Straße, 11:45-12:00 Uhr. Ein 61-Jähriger wurde im Eingangsbereich einer Supermarkt-Tiefgarage von einem Mann angesprochen. Er wollte dringend ein 1-Euro-Stück in 50-Cent-Münzen wechseln. Da der Mann nicht lockerließ, zeigte der Angesprochene seine offene Geldbörse vor. Später fiel ihm das Fehlen mehrerer Geldscheine auf. Personenbeschreibung: ca. 50-60 Jahre, untersetzt, schütteres helles Haar, ca. 170 cm groß und komplett in Grau gekleidet. Um weitere Zeugenhinweise wird gebeten.



