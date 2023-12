Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 108 bei Waldböckelheim

Am 19.10.2023, um 21:16 Uhr, befährt ein 23jähriger Mann mit seinem Pkw die L 108 von Bockenau kommend in Fahrtrichtung Waldböckelheim.

Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verliert er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt auf der geraden Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutscht 50 m einen Abhang hinunter und kollidiert schließlich mit einem Baum. Der Fahrer wird im Anschluss durch Rettungskräfte in die Uni-Klinik nach Mainz verbracht wo er kurze Zeit später seinen Verletzungen erliegt.



Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort wurde durch die aufnehmenden Beamten festgestellt, dass der 23jährige Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Des Weiteren war der verunfallte Pkw nicht zugelassen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5000EUR.



Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die L 108 für 3 Stunden voll gesperrt werden.



