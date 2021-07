Taxifahrer verhindert erfolgreichen Schockanruf

Ein bislang unbekannter Täter meldete sich am 15.07.2021 telefonisch bei einer 81-jährigen Frau in Pleitersheim und gab an, ihre Enkeltochter hätte einen tödlichen Unfall versuchsacht.

Zur Abwendung einer Haftstraße verlangte der Täter Bargeld oder Wertgegenstände, die ein Taxifahrer abholen sollte. Der vom Täter an die Wohnanschrift der Frau beorderte Taxifahrer wurde aufgrund der Gesamtumstände misstrauisch und verständigte die Polizei. Aufgrund des umsichtigen Handelns des Taxifahrers konnte ein Schaden verhindert werden.



Die Polizei rät:



Beenden sie solche Anrufe sofort. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Achten Sie darauf, dass sie das Gespräch mit den Anrufern vorher definitiv beendet haben. Geben Sie am Telefon niemals Informationen über Ihre finanziellen und persönlichen Verhältnisse preis. Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für solche Betrugsarten.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen! Kontaktieren Sie direkt die Polizei oder Ihre Angehörigen über die Ihnen bekannten Telefonnummern.



