In einem Fall wurde aus der am Einkaufswagen hängenden Handtasche die Geldbörse mit Bargeld und Scheckkarten gestohlen. Im anderen Fall wurde das Portemonnaie aus der am Körper getragenen Umhängetasche entwendet. Leider befand sich auch der -PIN- für die Scheckkarte darin, so dass nachweislich die unbekannte Täterin eine halbe Stunde später am Geldautomat in Gensingen Bargeld abhob. Die Polizei weist gerade in der Vorweihnachtszeit darauf hin, doch die Taschen nicht unbeaufsichtigt zu tragen oder im Einkaufswagen zu platzieren. Des weiteren soll die -PIN- nicht im Geldbeutel mit der Scheckkarte aufbewahrt werden.



