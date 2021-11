Badenheim, 10.11. Bahnhofstraße, 15:20 Uhr. Am 10.11.2021, 15.20 Uhr, wurde festgestellt, dass unbekannte Täter versucht hatten, in eine Tierarztpraxis einzubrechen.

Bingen (ots).



Badenheim, 10.11., Bahnhofstraße, 15:20 Uhr.

Am 10.11.2021, 15.20 Uhr, wurde festgestellt, dass unbekannte Täter versucht hatten, in eine Tierarztpraxis einzubrechen. Hinweise bitte an die Polizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell