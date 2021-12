Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

In der Nacht von Freitag auf Samstag mussten die Beamten von der Polizei Bingen zu einer gemeldeten Ruhestörung ausrücken.

Anwohner hatten sich über laute Musik aus einer Erdgeschoßwohnung beschwert.

Als die Polizisten mit dem Verantwortlichen Kontakt aufnehmen wollten, zeigte dieser sofort aggressive Verhaltensweisen. Er brüllte die Beamten an, beleidigte sie und schlug einem Polizisten ins Gesicht. Im weiteren Verlauf versuchte der Vater des Beschuldigten noch beruhigend auf seinen Sohn einzuwirken. Dies gelang jedoch nicht. Als der 35-jährige schließlich mit beschwerten Handschuhen wiederum die Polizeibeamten angreifen will, wird er von den Einsatzkräften zu Boden gebracht, gefesselt und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Der Polizeibeamte erlitt infolge des Angriff Prellungen im Gesicht.



