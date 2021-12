Stromberg- Einbruchsschutzberater des Polizeipräsidiums Mainz von 09:30 -12:00 Uhr vor Ort

Am Freitag, den 17.12.2021 stehen die Einbruchsschutzberater des Polizeipräsidiums Mainz mit dem Sicherheitsmobil auf dem REWE-Parkplatz in Stromberg, Am Lindchen 18. Interessierte Bürger:innen können sich hier kostenlos in der Zeit von 09:30 – 12:00 Uhr von unseren Kollegen der Präventionsstelle rund um das Thema Einbruchsschutz beraten lassen.

Stromberg (ots).



