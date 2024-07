Hüffelsheim

Streugutkasten zerstört und Baum beschädigt

Von Polizeidirektion Bad Kreuznach (ots)

i Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Am Mittwoch, 24. Juli, zwischen 7 Uhr und 14.25 Uhr, zerstörte ein unbekanntes Fahrzeug einen Streugutkasten und beschädigte einen Baum in der Powundener Straße in Hüffelsheim.