Bingen (ots). Bingen, 07.04., Mainzer Straße, 22:00 Uhr. Ein Mann und seine Freundin fuhren in einem PKW auf den Hof der Polizeiinspektion Bingen (PI), in einem separaten PKW kam der Ex-Freund der Frau hinzu. Hier kam es auch direkt zu lautstarken Streitigkeiten zwischen den beiden Parteien, welche von den Beamten getrennt werden mussten. Es kam allerdings zu keiner strafrechtlichen Relevanz, die Parteien wurden zeitlich getrennt voneinander von der PI entlassen.



