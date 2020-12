Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 17:50 Uhr

Monzingen B41

Streit zwischen Motorradfahrer und PKW-Fahrerin eskaliert

Am 11.11.2020 gegen 19:25 Uhr kam es auf der B 41 in der Ortslage Monzingen an der dortigen Lichtzeichenanlage zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.