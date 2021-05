Streit endet mit Einsatz eines Baseballschlägers und rassistischen Beleidigungen

Grund der Auseinandersetzung war, dass der ältere Mann dem anderen die Vorfahrt genommen hatte. Darüber hatte sich der jüngere Mann aufgeregt und entsprechend gestikuliert. Dies hatte den älteren Mann derart aufgeregt, dass er sich einen Baseballschläger aus dem Fahrzeug nahm und durch das geöffnete Fenster des Geschädigten auf jenen einschlug. Dabei bedrohte und beleidigte der deutsche Beschuldigte den ebenfalls deutschen Geschädigten noch auf rassistische Art und Weise, wohl in dem Glauben, dass dieser ein Ausländer sei. Der Geschädigte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Form von Dellen an der Tür. Gegen den Beschuldigten werden nun diverse Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



PI Bad Kreuznach, 0671-8811-100





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell