Streit am REWE-Markt eskaliert; Mann trägt Schnittverletzung davon

Am Donnerstagabend, den 12.09.2024 kam es gegen 19:00 Uhr vor dem REWE-Markt in der Kallenfelser Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus der VG Kirner-Land.

Nach den bisherigen Ermittlungen sind die beiden deutschstämmigen Männer vor dem REWE-Markt aufeinander getroffen und in Streit geraten. Hierbei verletzte einer den anderen mit einem messerähnlichen Gegenstand im Gesicht. Der Verletzte musste anschließend medizinisch behandelt werden. Er befand sich zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen können keine weiteren Angaben zum Tatablauf und den beteiligten Personen gemacht werden.

Die Polizei bittet von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.



Polizeiinspektion Kirn



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

