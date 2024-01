Simmertal

Straßenverkehrsgefährdung – Zeugen gesucht

Am Montagvormittag kam es auf der B 41 Höhe Simmertal gegen ca. 08:15 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch ein grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahrmanöver im Bereich des dortigen Verkehrskreisels an der Einmündung der B 421. Hierbei wurden 2 in Richtung Hochstetten-Dhaun fahrende Fahrzeuge noch im Kreisel von einem aus Richtung Bad Kreuznach kommenden silberfarbenen Audi mit MZ-Kennzeichen rechts überholt.