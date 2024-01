Stoppschild = alle Räder müssen stehen

Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Am heutigen Vormittag wurde durch Kräfte hiesiger Dienststelle die ordnungsgemäße Einhaltung des „Stoppschildes“ an der Rheinstraße Ecke Mannheimer Straße überwacht.

An dieser Örtlichkeit kam es in der Vergangenheit zu mehreren – teils heftigen – Verkehrsunfällen, zudem erreichten hiesige Dienststelle zuletzt Hinweise von Anwohnenden, worin um verstärkte Kontrollen gebeten wurde.

In relativ kurzer Zeit mussten die Kräfte 14 Verstöße feststellen. Diese wurden jeweils mit dem entsprechenden Verwarnungsgeld geahndet. Darüber hinaus wurde eine Fahrzeugführerin dabei ertappt, wie sie beim Missachten der Haltepflicht verbotswidrig ihr Mobiltelefon beim Fahren nutzte. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100EUR.

Aufgrund der bemerkenswerten Dichte an Verstößen wird die Polizeiinspektion Bad Kreuznach weitere Überwachungsmaßnahmen an dieser Örtlichkeit anstreben.



