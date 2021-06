Starkregen im Dienstgebiet

Am 04.06. kam es im Laufe des Nachmittags aufgrund eines Unwetters im Dienstgebiet zu mehreren Einsätzen für Feuerwehr, Polizei und Straßenmeisterei.

In Bad Sobernheim wurde die Monzinger Straße dabei so stark überflutet, dass die Wassermassen teilweise ins Landesimpfzentrum liefen. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte jedoch Schlimmeres verhindert werden. Der Impfbetrieb konnte ungehindert fortgeführt werden.

Auch im restlichen Dienstgebiet mussten Feuerwehr und Straßenmeisterei vermehrt aufgrund von überfluteten und mit Schlamm und Gesteinsbrocken verschmutzen Straßen ausrücken.



