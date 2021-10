Standkontrolle

Bingen (ots).



Grolsheim, 28.10., Albert-Schweitzer-Straße, 08:00-10:00 Uhr/ Vorstadt, 13:00-14:30 Uhr. Im Rahmen einer stationären Kontrollstelle mit Schwerpunkt `Kleintransporter` wiesen 2 Fahrer deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums auf. Bei einer Durchsuchung fand sich eine Crackpfeife mit Drogenresten. Beide Fahrer wurden zwecks Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht; die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Zwei weitere Fahrer fuhren ohne Fahrerlaubnis.

Bei der anschließenden Kontrolle in der Vorstadt gab es einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie einen Verstoß gegen das Kraftsteuergesetz.



