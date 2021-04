Stadtgebiet Bad Kreuznach Trickdiebe geben sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus – Die Polizei warnt

Dieser ließ die Frau gutgläubig auf deren Wunsch in seine Wohnung und führte mit ihr ein ca. 20-30 minütiges Gespräch über das Thema Corona-Virus, sowie über seine Vorerkrankungen und Familienverhältnisse.

Während dessen schlich sich ein bislang unbekannter Mittäter in das Anwesen des Rentners und entwendete unbemerkt Bargeld, Schmuck und Münzen im Gesamtwert von ca. 1000EUR.

Erst nachdem die unbekannte Täterin das Gebäude wieder verlassen hatte, bemerkte der Mann die durchsuchten Wohnräume und fehlenden Gegenstände.

Der Geschädigte beschreibt die Frau als ca. 30 Jahre alt, 170cm groß, brünette Haarfarbe, keine Auffälligkeiten. Weitere Details zu der Person waren ihm nicht in Erinnerung geblieben.



Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, an der Haustür immer Vorsicht walten zu lassen. Das Ziel der Täter ist es, in die Wohnung der Opfer zu gelangen, um Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen zu entwenden.

Mit Ablenkungsmanövern gelingt es ihnen trotz Anwesenheit der Wohnungsinhaber die Wohnung zu durchsuchen.

Um sich allgemein vor Trickdiebstahl und Trickbetrug zu schützen, sollte man folgendes beachten: Geben Sie keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung. Vergewissern Sie sich beim geringsten Zweifel bei der zuständigen Behörde über die Richtigkeit des Besuchs. Lassen Sie nur dann Handwerker oder andere Personen in Ihre Wohnung, wenn sie diese auch bestellt haben oder sie vom Vermieter angekündigt worden sind. Wenn Sie einen Verdacht schöpfen, verständigen Sie ohne zu zögern die Polizei.



Die Kriminalpolizeiinspektion Bad Kreuznach sucht Zeugen, die in Bezug auf den oben genannten Sachverhalt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.



Hinweise werden erbeten an die



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Ringstr. 3

55543 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 8811-100



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



