Spielende Kinder am Bahndamm, Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagnachmittag des 11.04.2021 gegen 15:00 Uhr konnte ein Anwohner der Mozartstraße beobachten, wie eine ca. sechsköpfige Gruppe Kinder am Bahndamm, an den ein Spielplatz grenzt, spielten.



Zuvor hatten sich die Kinder durch eine mutwillig herbeigeführte Öffnung des Maschendrahtzauns in den Gefahrenbereich des Bahndamms begeben können. Die Ermittlungen zu den Kindern als auch zu der Sachbeschädigung am Zaun dauern an.

Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 zu melden.



