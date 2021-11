Bad Sobernheim

Spiegel abgefahren – Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag wurde gegen 15:25 Uhr an einem in der Staudernheimer Straße zwischen den beiden Einmündungen der Straße „Eselsrückerweg“ geparkten schwarzen BMW von einem noch unbekannten vorbeifahrenden Fahrzeug der linke Außenspiegel beschädigt.