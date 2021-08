In Höhe der Einmündung Alexander-Bretz-Straße beschleunigte der Kradfahrer, wodurch die Sozia bei ca. 80km/h vom Motorrad fiel. Durch den Sturz erlitt sie Prellungen und Abschürfungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.



