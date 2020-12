Archivierter Artikel vom 14.11.2020, 05:50 Uhr

Bad Kreuznach

Sitzblockade eines Schwans auf der B41 durch Polizei aufgelöst.

Am 14.11.20 gegen 04:25 Uhr traf eine Streife in Höhe der Firma Michelin, in Fahrtrichtung A61, einen auf der B41 sitzenden Schwan an. Dieser wollte die Fahrbahn auf Aufforderung der Beamten jedoch nicht verlassen.