Serie von Autoaufbrüchen

Vereinzelt wurden auch Meldungen bekannt, wonach eine männliche Person in auffälliger Art und Weise im Stadtgebiet in unterschiedlichsten Straßen und auch auf Privatgrundstücken prüft, ob Autos unverschlossen sind.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um erhöhte Aufmerksamkeit und ähnliche Feststellungen umgehend zu melden.



