Schwimmbecken im Salinenbad durch Motoröl verunreinigt

Am Montagmittag, den 30.10.2023 entdeckte ein Angestellter des Salinenbads in Bad Kreuznach eine erhebliche Verunreinigung des Nicht-Schwimmerbeckens durch mineralisches Altöl.

Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Auf der Wasseroberfläche des Freibadbeckens war über mehrere Quadratmeter ein schwarzer Ölfilm feststellbar. Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen wegen unsachgemäßem Umgang mit gefährlichen Abfällen und Sachbeschädigung aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Verunreinigung am vergangenen Wochenende durch das Auskippen von Motoröl verursacht wurde. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.



Hinweise zum bisher unbekannten Verursacher bitte an die Kriminalpolizei Bad Kreuznach unter Tel.: 0671 8811-0.



