Schwerpunktkontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Durch die Polizeiinspektion Bad Kreuznach wurden am heutigen Mittwochnachmittag Kontrollstellen im Stadtgebiet sowie auf dem Mitfahrerparkplatz Bretzenheim eingerichtet.

Symbolbild Foto: dpa

Schwerpunkt der Kontrollen stellten insbesondere die verbotswidrige Nutzung von Mobiltelefonen sowie Verstöße gegen die Gurtpflicht dar. Insgesamt wurden ca. 40 Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei gegen fünf Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund der Nutzung des Mobiltelefons eingeleitet wurde. Weitere zwölf Personen mussten sich aufgrund eines Verstoßes gegen die Gurtpflicht verantworten. Darüber hinaus konnten neun weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt eine Ordnungswidrigkeit darstellt, welche mit einem hohen Bußgeld und einem Eintrag in den Fahreignungsregister geahndet wird. Zudem stellt die Ablenkung durch Handynutzung mittlerweile eine der häufigsten Unfallursachen dar.



