Schwerer Verkehrsunfall- Pkw- Fahrer übersieht Motorradfahrer

Gem. Dorsheim- BAB61, AS Dorsheim/ K42 (ots) – Am Freitag, 23.07.2021 gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 30- jähriger Pkw- Fahrer die Anschlussstelle Dorsheim der BAB 61 aus Richtung Bingen kommend in Fahrtrichtung Koblenz.

Er beabsichtigte im Einmündungsbereich zur K42 nach links in Richtung Dorsheim abzubiegen. Gleichzeitig näherte sich aus Richtung Dorsheim kommend ein 38- jähriger Motorradfahrer, welcher die K42 in Fahrtrichtung K41/ Rümmelsheim befuhr. Der Pkw- Fahrer übersieht beim Einbiegen auf die K42 den von links herannahenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Trotz eingeleiteter Vollbremsung stieß das Zweirad frontal in den Pkw. Infolgedessen stürzte der Motorradfahrer zu Boden und verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Der Abtransport seiner Person erfolgte durch einen Rettungshubschrauber zur Uniklinik nach Mainz. Der Pkw- Fahrer blieb unverletzt. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten musste die Fahrbahn gereinigt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Anschlussstelle Dorsheim in Fahrtrichtung Koblenz für ca. 60 Minuten gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell