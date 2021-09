Schwerer Verkehrsunfall – Motorrad prallt gegen Bus

Am Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen den Ortslagen Münster-Sarmsheim und Bingen-Büdesheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.





Der Fahrer des Motorrades fuhr aus Richtung Münster-Sarmsheim kommend und überholte kurz vor dem Ortseingang Bingen-Büdesheim ein Fahrzeug. Beim Überholvorgang kollidierte er schließlich frontal mit einem entgegenkommenden Omnibus. Durch den Aufprall verletzte sich der 29-jährige Zweiradfahrer schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.



Auch der Busfahrer wurde mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus vorstellig, konnte aber schon nach kurzer Zeit wieder entlassen werden.



Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt eine kleine Anzahl jugendlicher Schüler*innen, die alle glücklicherweise unverletzt blieben. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einer Unfallverursachung infolge verbotswidrigem Überholens bei unklarer Verkehrslage aus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für ca. 4 Stunden voll gesperrt werden. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens kam eine von der Polizei eingesetzte Drohne zum Einsatz.



