Schwerer Verkehrsunfall auf der Pfingstwiese

Bad Kreuznach, Pfingstwiese (ots) – Am 03.07.2021 gegen 17:15 Uhr kam es auf der Pfingstwiese in Bad Kreuznach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 56-jährige Fahrschülerin aus Bad Sobernheim lebensgefährlich verletzt wurde.



Diese befuhr mit einem Motorrad die Pfingstwiese, als sie im Kreuzungsbereich vermutlich Gas und Bremse verwechselte. Dadurch fuhr sie ungebremst auf einen vorausfahrenden LKW auf und kam zu Fall. Bei dem Aufprall erlitt sie eine lebensgefährliche Kopfverletzung und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Unfallaufnahme wurde ein Gutachter eingeschaltet. Während der Unfallaufnahme störten mehrere Schaulustige die Maßnahmen und versuchten pietätlos Handyaufnahmen zu fertigen. Sie mussten mehrfach der Örtlichkeit verwiesen werden.



